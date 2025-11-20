از ابتدای امسال تاکنون بازسازی و بهسازی ۴۶ مدرسه، ۸۳ منزل محرومان و اجرای ایزوگام ۳۸ منزل محرومان را در کاشان بسیجیان اجرا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ کریم اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاشان در نشست خبری همچنین گفت: ۲۲۰ عنوان برنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، خدماتی، فضای مجازی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی با شعار بسیج، مردم و اقتدار ملی همزمان با هفته بسیج در شهرستان کاشان برگزار می‌شود.

سرهنگ کریم اکبری با اشاره به رزمایش خدمت در موکب‌های خدمت فاطمی افزود: اساسی‌ترین و مهمترین برنامه هفته بسیج در سطح شهرستان کاشان خدمت‌رسانی است و محرومیت‌زدایی نیز به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: در همایش اقتدار بسیجیان نیز ۱۶ گردان بسیج و نزدیک به سه هزار بسیجی خواهر و برادر حضور پیدا میابند.