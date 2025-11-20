پخش زنده
امروز: -
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای از روند نزولی در میزان استفاده بازیکنان ایرانی از بازیهای داخلی در دو سه سال اخیر خبر داد و بر لزوم بازنگری در محتوای بازیها و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان تاکید کرد.
فرزانه شریفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تا قبل از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸، سبد مصرفی بازیهای ایرانی در میان خانوادهها سهم قابل توجهی داشت و از هر ۱۰ بازی، دو یا سه مورد ایرانی بود و این سبد در برخی مقاطع، سهم رقابتی خوبی در مقابل بازیهای خارجی از آن خود کرده بود.
وی افزود: در چند سال اخیر، بنا به دلایل مختلف و متغیرهای متعدد اجتماعی و اقتصادی، بازیکنان میل بیشتری به مصرف بازیهای غیرایرانی نشان دادهاند که باید دلایل اثرگذار بر این تغییر تمایل مورد بررسی قرار گیرد.
مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: سه راهکار برای مقابله با این چالش وجود دارد؛ اصلاح سیاستگذاری فرهنگی به منظور ترویج بیشتر بازیهای ایرانی، بازنگری در محتوای بازیهای داخلی برای جذب مخاطب و ارائه حمایتهای بیشتر مسئولان برای ساخت و تولید بازیهای ایرانی.
شریفی ادامه داد: وضعیت بازیهای ایرانی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نسبتاً مناسب ارزیابی میشد، اما این حوزه در سالهای اخیر با چالشهایی مواجه شده که نیازمند توجه و تدبیر فوری است.