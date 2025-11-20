پخش زنده
اندیشکده دین، علم و فناوری با حضور دکتر مهدی گلشنی، چهره ماندگار فیزیک کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه رسالت دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش، توجه به فناوری و مسئولیت اجتماعی است گفت:اندیشکده دین، علم و فناوری بستری برای تقویت روحیه پرسشگری در دانشگاههای فنی و مهندسی فراهم میکند.
سید ظفرالله کلانتری افزود: افتتاح این اندیشکده میتواند سرآغازی برای گسترش تفکر عمیق میان دانشجویان و استادان باشد .
وی با اشاره به نقش این اندیشکده در پیوند میان مباحث علمی و دینی گفت: این اندیشکده پیوند میان علوم طبیعی و نزدیک شدن به لایه های عمیق علم در مورد آفرینش، علیت و نظریه داروین را محکم می کند.
سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه اندیشکده دین، علم و فناوری فضایی برای بررسی و گفتوگو درباره رابطه میان علم و دین ایجاد میکندگفت : برگزاری نشستها و جلسات این اندیشکده میتواند پاسخگوی نیاز نسل جوان در مواجهه با فناوریهای نوین مانند کوانتوم و هوش مصنوعی باشد.
پروفسور مهدی گلشنی استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف نیز در این نشست با اشاره به روند تاریخی تحول علم از قرن نوزدهم تا قرن بیستویکم گفت: دین در مباحث علمی یونان قدیم تاکنون ، نگرشی متفاوت و نگاه مستقل نسبت به علم عصر حاضر داشته است.
چهره ماندگار فیزیک کشورمان با اشاره به سیر تحول دانش بشری افزود: دانشمندان قرون گذشته، مطالعه در علوم طبیعی و تأمل در آثار خلقت و طبیعت را نوعی عبادت دینی و راهی برای فهم بهتر جهان میدانستند.
پرفسور گلشنی با استناد به آیه «قُل سیروا فی الأرض» تأکید کرد: در عرصههای علمی باید به آزمایش، مشاهده و نظریهپردازی پرداخت تا به کشف حقیقت رسید.
اندیشکده دین، علم و فناوری با مجوز مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی در تاریخ چهارم آبان ماه 1404 و به درخواست دکتر حسین مطیع موافقت اصولی دریافت کرد.
این موافقت اصولی از تاریخ صدور به مدت یک سال معتبر است و دارنده آن مجاز است در چارچوب اهداف و مأموریت های مطالعه راهبردی درباره نسبت دین، علم و فناوری و ارائه بستههای سیاستی و مشاوره تخصصی برای مدیران و رسانهها در تصمیمسازی، گفتمانسازی و طراحی راهکارهای نوآورانه اقدام کند.
با افتتاح این اندیشکده، دانشگاه صنعتی اصفهان گامی تازه در تقویت گفتوگوی علمی و فرهنگی در سطح ملی برداشته و زمینهای فراهم کرده است تا پژوهشهای میانرشتهای در حوزه دین و فناوری با تکیه بر ظرفیت استادان و پژوهشگران کشور توسعه یابد.