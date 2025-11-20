به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، همکارمان به سراغ مردی رفته که زندگی خود را با کتاب گذرانده؛آقای یاوریان که میراث دار شغل خانوادگی است و هنوز هم با عشق در حوزه کتاب فعالیت می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل «کاظم یاوریان»، مدیر کتابفروشی خیام که از سال ۷۷ در خیابان عالی‌قاپوی اردبیل به این شغل روی آورد، از زمره پیشکسوتان عرصه کتاب است. می‌گوید: آن زمان در آموزشکده رازی تدریس می‌کردم اما پس از مدتی که به این کار پرداختم، تدریس را کنار گذاشتم.

وی در این مدت صرفاً گروه علوم پزشکی و فنی مهندسی را پشتیبانی کرده است. در رشته منابع طبیعی تحصیل کرده و برای کسانی که نمی‌توانند رابطه‌ای بین حوزه کاری و رشته تخصصی وی پیدا کنند، باید گفت این شغل به شکل وراثتی به او رسیده و ادامه یافته است.

یاوریان در سال ۸۲ مجوز نشر را هم دریافت می‌کند و همان زمان هم به خیابان امام - که خیابان اصلی و پر رفت و آمد شهر است - نقل مکان می‌کند.