به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به تقویت زبانه‌های سیستم پرفشار روند کاهش دما را انتظار داریم.

صبح امروز سر بیشه، سه قلعه و قائن مشترکاً با کمینه دمای صفر درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۱ و ۳ درجه سلسیوس ثبت شد.