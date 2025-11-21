مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از هزینه کرد چندبرابری در صنعت بازی‌ها نسبت به صنعت سینما و انیمیشن خبر داد و گفت: مجموع هزینه‌کرد بازیکنان ایرانی برای سخت‌افزار و نرم‌افزار بازی‌های دیجیتال در سال ۱۴۰۲ معادل ۷۰ میلیارد و ۶۶۳ میلیون تومان (به طور تقریبی ۱/۴۷ میلیارد دلار) برآورد شده است.

فرزانه شریفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پیمایش ملی مصرف بازی‌های دیجیتال بیش از آنکه به عرصه آموزش کمک کند، نقش حیاتی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و صنعتی کشور ایفا می‌کند.

وی افزود: این پیمایش‌ها به صنعت بازی داخلی بینش عمیقی نسبت به بازار ارائه می‌دهند و به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا بر اساس تحلیل آمارها، مسیر درستی را برای تولید محتوای بومی انتخاب کنند.

مشاور پژوهشی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بررسی روند طولی این آمار‌ها در چندین سال گذشته به سیاست‌گذاران فرهنگی دید درستی می‌دهد تا بفهمند وضعیت کشور در این حوزه کجا بوده و به کجا رسیده است. این شفافیت برای برنامه‌ریزی آینده و تدوین سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دقیق، ضروری است.

شریفی به برخی شاخص‌های مهم این گزارش اشاره کرد و یکی از چالش‌های فرهنگی را بی توجهی خانواده‌ها به رده‌بندی سنی بازی‌ها دانست و افزود: آمار خانواده‌هایی که به رده‌بندی سنی بازی‌های فرزندان خود توجه می‌کنند، در تمام این سال‌ها روند افزایشی نداشته و در یک سطح ثابت و متوسط به پایین قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده یک چالش فرهنگی جدی است.

وی به پتانسیل بالای اقتصادی این صنعت اشاره و تاکید کرد: هزینه‌کردی که در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار بازی‌ها صورت می‌گیرد، عدد بسیار قابل توجهی است. حجم مصرف بازار بازی در کشور با صنایع رسانه‌ای دیگر مانند انیمیشن و سینما قابل مقایسه است؛ به طوری که هزینه‌کرد در صنعت بازی چندین برابر صنعت سینما و بسیار نزدیک به صنعت انیمیشن است.

شریفی خاطرنشان کرد: این آمار‌ها نشان می‌دهد که ما با یک صنعت بسیار پرپتانسیل رو‌به‌رو هستیم که بازاری گسترده با مخاطبانی از گروه‌های سنی خردسال تا کهنسال دارد. اکنون که داده‌ها در اختیار سیاست‌گذاران قرار دارد، انتظار می‌رود برای این حوزه مهم، کار فرهنگی جدی و برنامه‌ریزی‌های مؤثر انجام شود.