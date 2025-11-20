همزمان با ایام فاطمیه، مردم چند شهرستان استان اصفهان امروز به استقبال کاروان اهالی بهشت می‌روند.

لاله‌های شهید به شهر ما خوش آمدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با ایام فاطمیه، مردم چند شهرستان استان اصفهان امروز به استقبال کاروان اهالی بهشت می‌روند.

اهالی شهرستان نطنز صبح امروز در فضایی لبریز از اشک و اندوه پیکر لاله‌های شهید را بدرقه کردند.

کاروان اهالی بهشت امروز همچنین مهمان مردم گلپایگان، کاشان میمه و آران و بیدگل است.

حرکت این کاروان از روز دوشنبه ۲۶ آبان آغاز شده و پس از بدرقه در گوشه و کنار استان، در روز دوشنبه ۳ آذر، مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در شهر اصفهان تشییع می‌شوند و با قافله عزاداری بدرقه خواهند شد.

تعداد شُهدای گُمنام در طول هشت سال دفاع مقدس ۱۳ هزار نفر است که تاکنون پیکر بیش از ۱۱ هزار شهید تفحص شده است.

استان اصفهان در طول هشت سال دفاع مقدس علاوه بر ۵۰ هزار جانباز، سه هزار و ۵۰۰ آزاده و هزار مفقودالاثر، بیش از ۲۳ هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

۱۰ درصد از جامعه ایثارگری کشور متعلق به اصفهان است و حدود ۳۰۰ هزار رزمنده از این استان در جنگ تحمیلی شرکت کردند.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شده است.