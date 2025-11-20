کاهش ابتلا به آنفلوانزا در مازندران
روند ابتلا به بیماریهای شبهآنفلوانزا در مازندران در حد انتظار فصل و کمتر از میانگین کشوری و منطقهای بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: بر اساس نظام مراقبت بیماریهای حاد تنفسی در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از ابتدای پاییز امسال تاکنون روند ابتلا به بیماریهای شبهآنفلوانزا و موارد مثبت آزمایشگاهی آنفلوانزا در سطح استان در حد انتظار فصل و کمتر از میانگین کشوری و منطقهای بوده است.
دکتر سیده محدثه حسینی، افزود: در هفتههای اخیر افزایش ملایم ابتلا به آنفلوانزا در برخی شهرستانها مشاهده شده، اما موارد شدید یا بستری بالا گزارش نشده است.
او با بیان اینکه وضعیت فعلی آنفلوانزا در استان کنترلشده و در محدوده فصلی است و جای نگرانی وجود ندارد به مردم توصیه کرد رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و مراجعه زودهنگام به مراکز بهداشتی در صورت بروز تب و سرفه را جدی بگیرند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره تفاوت علائم آنفلوانزا و سرماخوردگی گفت: علائم بیماری در آنفلوانزا معمولاً ناگهانی و شدید شروع میشود و بیمار در مدت چند ساعت دچار تب بالا، بدندرد، خستگی مفرط، سردرد و سرفه خشک میشود، اما سرماخوردگی معمولی بهتدریج بروز میکند و علائم آن اغلب محدود به گلو درد، آبریزش بینی، عطسه و گرفتگی بینی است
حسینی افزود: با توجه به شروع فصل سرما و افزایش گردش ویروسهای تنفسی، تزریق واکسن آنفلوانزا بهویژه برای گروههای پرخطر نظیر سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران دارای بیماریهای مزمن قلبی، ریوی، کلیوی، دیابت و افراد مبتلا به ضعف سیستم ایمنی، بیماران مبتلا به بدخیمی بایا بدون شیمی درمانی یا رادیوتراپی، گیرندگان پیوند، بیماران دیالیزی، ساکنان خانههای سالمندان و مراکز تجمعی و در نهایت کارکنان نظام سلامت توصیه میشود.
او ادامه داد: پوشاندن دهان و بینی هنگام عطسه و سرفه، خودداری از حضور در اماکن عمومی و دست زدن به چشم و بینی در زمان بیماری، شستن دستها به صورت مکرر، خودداری از روبوسی و خودداری از رهاکردن دستمال کاغذی مصرف شده در محیط جهت ایمن ماندن در مقابل این بیماری توصیه میشود.