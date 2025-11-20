مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: تاکنون هفت پرواز تغییر مسیر داده شده از مبدا روسیه و جمهوری چک به مقصد دبی در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس پذیرش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کاظم توسلی افزود: این با بسته شدن فرودگاه بین‌المللی دبی به علت کاهش شدید دید، در فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به زمین نشسته‌اند.

وی گفت: روند پذیرش پرواز‌های دایورت‌شده همچنان ادامه دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان افزود: همه واحد‌های عملیاتی، خدمات زمینی و امنیتی فرودگاه بندرعباس در آماده‌باش کامل قرار دارند و خدمات لازم به مسافران و خدمه این پرواز‌ها ارائه شده است.

توسلی گفت: همه مراحل پذیرش بدون مشکل صورت گرفته است.