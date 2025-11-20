به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در دیدار سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور با بیان اینکه در طول سالیان گذشته دشمن برای ایجاد شک و تردید در بین مردم، جنگ رسانه‌ای مستمری را راه انداخته بود و در اذهان، غبار شبهه را ایجاد کرده بود افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، غبار از چهره دشمن کنار رفت و چهره واقعی آن به خوبی شناخته شد و مردم در آن روز‌ها شهید و هزینه دادند، اما دین ندادند و پشت سر ولایت و رهبری مقابل دشمن ایستادند.

آیت الله سید محمد سعیدی با اشاره به برکات و دستاورد‌های بسیج بر ضرورت برنامه ریزی و تبلیغ برای معرفی و شناساندن جوان معیار و انقلابی در کشور تاکید کرد و گفت: نسل جدید باید با معیار‌های جوان مومن، انقلابی و ولایت مدار آشنا شود و جهت دهی و شناساندن آن وظیفه تریبون داران، هنرمندان و نویسندگان است.

امام جمعه قم بسیج را نیرویی غیر قابل پیش بینی برای دشمنان و نیرویی پیش برنده برای نظام اسلامی عنوان کرد و افزود: غیر قابل پیش بینی بودن بسیج، رمز موفقیت آن است که دشمنان نمی‌توانند نقش آن را نادیده بگیرند و باید به این باور برسیم که به این قدرت درونی باور داشته باشیم و اجازه نفوذ در آن را ندهیم.