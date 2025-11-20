در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کرمان، صبح امروز پنجشنبه مرکز تموتراپی مرکز آموزش درمانی شفا به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، این مرکز که از پیشرفته‌ترین مراکز درمانی کشور است ، ۵۰۰ مترمربع زیربنا دارد وبرای ساخت آن ،۲۹۵ میلیارد تومان از محل منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمان هزینه شده است.

محمد رضا ظفر قندی وزیر بهداشت و استاندار کرمان از دانشکده پرستاری سابق (خانه تاریخی منسوب به امام جمعه)در راستای مرمت و احیای آن برای فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری بازدید کرد.

خانه تاریخی امام‌جمعه مربوط به دوره قاجاریه بوده و ثبت ملی شده است.