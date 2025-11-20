پخش زنده
فیلم «نماینده کلاس»، مستندد «گربه سانان بی وقفه زیر نظر» و پویانمایی «رعد و سرزمین وحی»، دوبله شده و قرار است از شبکههای امید، مستند و کودک پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «نماینده کلاس»، در گونه درام و کمدی محصول هند در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این فیلم داستان سه دانشآموز کلاس هفتمی به نامهای یاش، پراوین و ساوی را دنبال میکند که برای کسب عنوان مسئول کلاس با هم رقابت میکنند. این نمایش فرآیند انتخابات را در یک محیط مدرسه به تصویر میکشد و مراحل مختلف یک کارزار انتخاباتی را نشان میدهد.
فیلم سینمایی هندی «نماینده کلاس» از چند نظر برای مخاطب کودک و نوجوان خود حائز ارزشهای ساختاری و محتوایی است. از جمله این که، اول: این فیلم، حال و هوایی کمیک و شاد را در قالب داستانی از روابط اجتماعی چند دانش آموز در فضای یک مدرسه به نمایش در میآورد. دوم: این فیلم، میتواند از این نظر جنبههای آموزشی داشته باشد که به کودکان یاد میدهد چگونه در قالب مردم سالارانه انتخابات، بتوانند در عین رقابتی عادلانه حقوق یکدیگر را رعایت کنند و سوم: این فیلم نشان میدهد که چگونه باید انتخابات در راستای هدف خدمت رسانی به هم نوعان مورد استفاده قرار گیرد و نه با این هدف که فردی به این وسیله بتواند نسبت به دیگران قدرت و سلطه طلبی پیدا کند.
مستند «گربه سانان بی وقفه زیر نظر»، در گونه علمی و تحقیقاتی محصول آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه مستند پخش شود.
این مجموعه مستند در مورد گربه سانان بسیار بزرگی است که در طبیعتهای بیابانی و جنگلی زندگی میکنند و جلوه خاصی نیز دارند. این مستند میتواند برای علاقهمندان به طبیعت و حیوانات بسیار ارزشمند باشد. حفاظت از این گربه سانان نیازمند دانش و شناخت بزرگی میباشد. برخی از این گربه سانان دارای سرعت بالایی میباشند و در زیستگاههای مختلف درگیریهایی را نیز با انسانها داشتهاند. این مستند شما را به کانادا و آمریکا و آفریقا برده و گونههای بسیار زیبایی از این حیوانات را برای شما نشان دهد.
فیلمهای مستند حیات وحش همواره از بابت شگفتیهایی که در مورد انواع جانداران حیات وحش تصویر میکنند، بسیار جذاب هستند. این فیلمها که عمدتا با تکیه بر فناوریهای بالا تولید شدهاند، با نشان دادن زندگی روزمره این جانواران سبک زندگی آنان را به نمایش میگذارند. سبک زندگی شگفت انگیزی که عمدتا از هیچ طریقی فرا نگرفتهاند و پتانسیل تواناییها و مهارتهای مربوط به آنها از بدو تولد در این جانوران وجود داشته است. مستند «گربه سانان بی وقفه» نیز دارای چنین ارزشهای محتوایی و فرمیای است که این بار روایتهایی سینمایی و مستند از زندگی گربه سانان را در معرض دید دوربین خود و تماشاگر قرار داده است.
پویانمایی سینمایی «رعد و سرزمین وحی»، در گونه ماجراجویی محصول ترکیه در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه کودک پخش شود.
این پویانمایی ماجرای اسبی است که طی یک سفر در صدر اسلام با کاروانی همراه شده و در ماجراهایی دخیل میشود که به بخشی از تاریخ صدر اسلام اشاره دارد.
«رعد و سرزمین وحی»، از این نظر برای کودکان جذابیت ویژه دارد که توانسته داستانهایی از صدر اسلام را به گونهای ویژه و متناسب این ردهی سنی به مخاطب خود منتقل کند. در این فیلم، با استفاده از عناصری متخیل، داستانهایی از تاریخ اسلام به مخاطب کودک ارائه میشود تا هم بتواند او را به این وسیله سرگرم کند و هم ارزشهای والا و متعالی و انسان ساز اسلامی را با تبیین متناسب بخشی از تاریخ اسلام به این مخاطب عرضه کند.