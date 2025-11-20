دانش‌آموزان دبیرستان روستای محروم حصار یزدان، بخش کدکن تربت حیدریه اقدام به طراحی و برگزاری یادواره شهدای روستا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن، در این مراسم خطاب به دانش آموزان گفت: شما ثابت کردید که زنده نگه داشتن یاد شهدا به بودجه و امکانات گسترده نیاز ندارد، بلکه عزم و نیت پاک نسل جوان، اصلی ترین عامل است.

رضا خجسته افزود: پنج عامل کلیدی پیروزی در دفاع مقدس «توکل بر خدا»، «توسل به اهل بیت (ع)»، «تبعیت از ولایت»، «تدبیر» و «جهاد خستگی ناپذیر» رزمندگان اسلام بود.

این مراسم با حضور جمعی از فرهنگیان و دانش آموزان در دبیرستان امام صادق (ع) این روستای حصار یزدان به طور کامل توسط دانش‌آموزان پایه نهم برگزار شد.

این مراسم طرح عملی برای درس «آمادگی دفاعی» بود و با هدف زنده نگاه داشتن یاد شهدای روستا و شهدای «جنگ دوازده روزه» برنامه ریزی و اجرا شد.