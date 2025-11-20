به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه از آغاز تدوین مقررات جدیدی خبر داد که هدف آن، اعمال محدودیت سنی برای دسترسی و فعالیت در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی از خانواده و با هدف ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است.

این پیش‌نویس قانونی، الزاماتی را برای پلتفرم‌های شبکه اجتماعی مطرح می‌کند، از جمله «سیستم تأیید سن» و «مکانیزم کنترل والدین».

در صورتی که پلتفرم‌ها این الزامات را رعایت نکنند، ممکن است با جریمه یا حتی ممنوعیت دسترسی رو‌به‌رو شوند.

در این طرح بازه سنی زیر ۱۳ سال از استفاده کردن از شبکه‌ها اجتماعی بطور کامل منع می‌شوند و برای سنین (۱۳–۱۶)، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تنها با رضایت والدین یا نماینده قانونی ممکن میشود.

پلتفرم‌ها باید ابزار‌های کنترل والدین را فراهم کنند تا والدین بتوانند محدودیت‌هایی مثل زمان استفاده، نوع محتوا یا فعالیت فرزندشان را مدیریت کنند.

هدف اصلی این مقررات، محافظت از کودکان در برابر «خطرات آنلاین» مثل زورگویی سایبری، سوء‌استفاده جنسی، محتوا‌های مضر یا سوء‌استفاده از داده‌های آنها است.