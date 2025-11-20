به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: بهره برداری از طرح‌های اقتصاد مقاومتی، برگزاری همایش، ویزیت رایگان پزشکی، میز خدمت، جشنواره بزرگ قرآنی، تجلیل از خانواده شهدا، شب شعر بسیج و برنامه نمایش اقتدار فدائیان ولایت از مهمترین برنامه‌ها است.

سرهنگ پاسدار علی اسلامی افزود: تشییع و تدفین شهید گمنام در شهر میناب نیز یکی دیگر از برنامه‌های هفته بسیج است.

بیشتر بخوانید: اجرای هزار و ۶۰۰ برنامه هفته بسیج در هرمزگان