به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ روابط عمومی کمیته هماهنگی امور مرزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ با توجه به افزایش حجم تردد و لزوم حفظ کرامت عابران از مرز و نیز اعمال محدودیت‌های جدید از سوی اقلیم کردستان مبنی بر تردد روزانه حداکثر یکهزار نفر، به منظور ساماندهی تردد و جلوگیری از بروز اختلال در روند‌های مرزی، تردد مرزنشینی امروز پنجشنبه ۲۹ و فردا جمعه ۳۰ آبان‌ماه، از مرز تمرچین تعطیل خواهد بود.

بر اساس این اعلام از هفته آینده، از روز شنبه تا پنجشنبه، تردد مرزنشینان بر اساس حروف الفبا انجام می‌شود که دستورالعمل و جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.