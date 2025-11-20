پخش زنده
تیمهای عملیاتی اورژانس در یک مأموریت اضطراری، موفق شدند مادر بارداری را در شرایط بحرانی، ایمن و سالم به مقصد برسانند که نتیجه آن، تولد موفقیتآمیز یک نوزاد پسر بود. .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان مرکزی با اشاره به موفقیت اخیر تیمهای عملیاتی در یک مأموریت زایمان، گفت: «کارشناسان اورژانس با مدیریت حرفهای و اقدام بهموقع، موفق شدند مادر بارداری را در شرایط اضطراری، ایمن و سالم به بیمارستان منتقل کنند و تولد نوزاد نیز با موفقیت انجام شد.»
وی افزود: «همکاران ما در واحد ارتباطات و پایگاههای عملیاتی، با ارائه راهنماییهای لازم، نقش کلیدی در این مأموریت ایفا کردند.
این موفقیت نمونهای از تلاش شبانهروزی و تعهد کارکنان اورژانس ۱۱۵ نسبت به نجات جان انسانها است.»