به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه با توجه به شناسایی دو مورد سرطان دهانه رحم در جریان اجرای پویش غربالگری گفت: این طرح با هدف تشخیص زودهنگام، کاهش مرگ‌ و میر و ارتقای آگاهی زنان در حال اجرا است.

محمد امانی با اشاره به جمعیت ۱۵ هزار و ۸۶۳ نفری گروه هدف در زاوه، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۲ هزار و ۵ نفر معادل ۱۲ درصد از جمعیت هدف، تحت پوشش این غربالگری قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: این پویش با همکاری مؤسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تربت حیدریه و دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در شهرستان زاوه در حال اجرا است.