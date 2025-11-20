معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: اخبار مربوط به ادامه ساخت‌وساز در پروژه مجاور کاخ گلستان واقعیت ندارد و مطابق تصاویر و مدارک ارائه‌شده، فعالیت‌های عمرانی از مدتی قبل متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی انتشار اخباری مبنی بر تداوم ساخت‌وساز در حریم کاخ گلستان، روابط‌عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران این موضوع را تکذیب کرد.

تصاویر و مستندات شهرداری تهران از محل این طرح نشان می دهد فعالیت عمرانی در این منطقه متوقف شده است .

بر اساس ضوابط شهرسازی، هرگونه ساخت‌وساز در مجاورت حریم تاریخی بازار، منوط به اخذ تأییدیه مکتوب از میراث فرهنگی است و پروانه ساختمانی این پروژه نیز با ملاحظه همین موضوع و تأیید مکتوب میراث فرهنگی صادر شده است.بنا بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت معماری و شهرسازی ، حریم ارتفاعی این ساختمان در حد ۸ متر با دستور میراث فرهنگی تثبیت شده و اختلاف فعلی در حدود «طبقات منفی» پروژه وجود دارد و هرگونه عملیات ساختمانی در طرح ساختمانی مزبور تا تعیین تکلیف طبقات منفی مجاز آن توسط میراث فرهنگی ممنوع است.