به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادخدا سالاری بازرس کل قضایی استان کرمان از کشف انحراف در اخذ تسهیلات بانکی به میزان ۳ هزار میلیارد تومان به همت یک شرکت خصوصی غیربومی خبر داد.

بازرس کل قضایی استان کرمان افزود: این فرد با سوء استفاده از قانون الزام شرکت های معدنی به عرضه و فروش محصولات معدنی در تالار بورس؛ مواد معدنی را به بهانه تولید خریده است اما وارد بازار دلالی کرده است.