وزارت آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدامی سرایدار و نیروی خدماتی مدارس در ۲۸ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: این آزمون برای جبران کمبود نیروی خدماتی در مدارس سراسر کشور در مراکز استانها و در صورت لزوم در شهرستانهای منتخب برگزار میشود. کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش نیز از ۲۵ آذر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی قابل دریافت است. ثبتنام اینترنتی داوطلبان نیز تا ۷ آذر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی انجام میشود.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، حداقل مدرک تحصیلی لازم برای ثبتنام در آزمون سرایدار و نیروی خدماتی مدارس دیپلم در هر رشته تحصیلی است. علاوه بر این، حافظان قرآن با درجه ۵ نیز میتوانند در آزمون شرکت کنند. داوطلبان هر دو جنسیت آقا و خانم امکان ثبتنام دارند و داشتن سابقه مرتبط در امور خدماتی یا سرایداری مدارس به عنوان امتیاز مثبت برای افزایش شانس استخدام در نظر گرفته میشود.
حداقل سن برای شرکت در آزمون ۲۰ سال و حداکثر سن ۳۰ سال است. برای متقاضیان متأهل، یک سال و به ازای هر فرزند نیز یک سال به حداکثر سن افزوده میشود. استخدام پذیرفتهشدگان شامل قراردادهای کار معین و پیمانی خواهد بود.