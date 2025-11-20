­وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان از نظر تعداد آثار ثبت شده در یونسکو است افزود: ثبت جهانی آثار تاریخی یکی از مؤلفه‌های اعتباربخشی و هویت ملی کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه بازدید از مجموعه‌های تاریخی زنجان در جمع خبرنگاران گفت: ایران تاکنون ۲۹ اثر ملموس و ۲۸ اثر ناملموس را در فهرست یونسکو ثبت کرده و با داشتن ۵۷ اثر در فهرست موقت، تنها کشوری است که برای چند دهه آینده امکان ثبت سالانه حداقل یک اثر جهانی را دارد.

وی تصریح کرد: پرونده‌هایی، چون قلعه الموت، ماسوله، مجموعه مساجد جامع و چند اثر دیگر در نوبت ثبت جهانی قرار دارند و ایران با بیش از یک میلیون اثر شناخته شده و ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، ظرفیت ثبت صد‌ها اثر دیگر را نیز دارا ست.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان زنجان، گفت: این استان تنها صاحب گنبد سلطانیه به‌عنوان یک اثر ثبت جهانی نیست، بلکه بازار زنجان نیز یکی از جذاب‌ترین و زنده‌ترین بازار‌های تاریخی کشور است و می‌تواند در قالب پرونده مجموعه بازار‌های تاریخی در فهرست جهانی مطرح شود.

او افزود: بازار زنجان فراتر از یک سازه تجاری است این بازار روح تاریخی دارد و زندگی روزانه مردم با آن گره خورده است. چنین فضا‌هایی بخشی از زیست شهری اصیل هستند و برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت ویژه‌ای ایجاد می‌کنند.

صالحی‌امیری اظهار کرد: زنجان امروز تصویری تازه و متفاوت از گذشته ارائه می‌دهد. این استان می‌تواند با مجموعه آثار تاریخی و طبیعی خود، گردشگران را از سه روز تا یک هفته در استان نگه دارد.

سلطانیه به‌تنهایی نیم‌روز زمان برای بازدید دقیق نیاز دارد و در کنار آن، مجموعه‌های تاریخی، طبیعی، صنایع‌دستی و سنت‌های محلی می‌توانند یک نوار گردشگری کامل ایجاد کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه شعار ما هر شهر یک موزه است، گفت: اکنون حدود ۸۰۰ موزه در کشور وجود دارد و تا پایان برنامه هفتم باید تعداد آن به هزار موزه برسد. زنجان یکی از استان‌هایی است که بیشترین ظرفیت را برای توسعه موزه‌ای دارد.