نمایشگاه مبارزه با اعتیاد در مدارس شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مشاور دبیرستان شهدای آباده گفت: نمایشگاه مبارزه با اعتیاد با هدف آشنایی دانش آموزان با آثار مخرب مواد مخدر، آسیبهای اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن در این مدرسه برپا شد.
علی عسکری افزود: در این نمایشگاه مسیرهای مرگ و زندگی مورد بررسی قرار گرفت و دانش آموزان با دوستیهای ناسالم، قلیان، سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی در مسیر مرگ و مطالعه، ورزش، موسیقی، دوستیهای سالم، امید و موفقیت در جاده زندگی آشنا شدند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.