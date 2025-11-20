

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، امروز علی اکبرپور نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در جدول شانس مجدد و در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن (ضربه فنی) شکست داد.

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی (سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.