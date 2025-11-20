استاندار گیلان گفت: حمایت از توسعه کتابخانه‌های عمومی و گسترش دسترسی مردم به منابع علمی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی جامعه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان امروز در دیدار با آزاده نظر‌بلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در خصوص آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و برنامه‌های ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در استان بحث و تبادل نظر کرد.

استاندار گیلان در این نشست، با بیان اینکه کتابخانه‌ها به عنوان پایگاه‌های مهم فرهنگی، نقشی تعیین کننده در ارتقای آگاهی عمومی دارند، گفت: حمایت از کتابخانه‌های عمومی از اولویت‌های جدی مدیریتی در استان است و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شرایط مطلوب‌تری برای ارائه خدمات فرهنگی به مردم فراهم شود.

هادی حق شناس با تأکید بر لزوم توجه به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و کتابخوانی در گیلان، افزود: استانداری گیلان از طرح‌هایی که منجر به گسترش خدمات کتابخانه‌ای، افزایش دسترسی مردم به منابع فرهنگی و توسعه عدالت فرهنگی شود، پشتیبانی می‌کند، و ما برای همکاری با دستگاه‌های مرتبط، شهرداری‌ها و بخش خصوصی در این خصوص آمادگی داریم.

آزاده نظر بلند دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کل کشور هم در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های استانداری گیلان، گزارشی از برنامه‌های ملی توسعه کتابخانه‌ها و طرح‌های جاری در استان ارائه کرد و گفت: گیلان از استان‌های پیشرو در فعالیت‌های فرهنگی است و انتظار می‌رود با ادامه این همکاری‌ها، شاهد گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق شهری و روستایی باشیم.

در این جلسه همچنین درباره تکمیل پروژه‌های نیمه تمام کتابخانه‌ای، تجهیز کتابخانه‌های عمومی و اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های استانی تصمیم‌گیری شد.