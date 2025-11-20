پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته امداد دزفول از جمع آوری بیش از ۴۶ میلیارد ریال زکات در ماهه امسال در سطح این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود رحیمی در نشست شورای زکات دزفول در دفتر امام جمعه به اهمیت زکات در اسلام و نقش آن در رفع محرومیت اشاره کرد و گفت: تلاش زیادی برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت زکات در جامعه به کار گرفتیم.
وی میزان کل پرداختی زکات طی هشت ماه گذشته را بیش از ۴۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: میزان زکات امسال با حمایتهای امام جمعه و فرماندار و تلاش شبانه روزی ستاد زکات، مسئول زکات و مشارکتهای مردمی کمیته امداد دزفول، ۹۰ درصد رشد یافته است.
رحیمی با اشاره به اینکه تمامی این مبالغ صرف امور نیازمندان و طرحهای عام المنفعه شدهاند، ادامه داد: ۸۸ درصد این مبلغ به دست نیازمندان و مددجویان رسید و ۱۲ درصد نیز در طرحهای عام المنفعه با نظر مودی زکات اختصاص یافت.
رئیس کمیته امداد شهرستان دزفول میگوید: مصارف زکات جمعآوری شده شامل تهیه جهیزیه، درمان، تحصیل، آزادی زندانیان، احداث و تعمیر مسکن و مباحث معیشتی بوده است.
گفتنی است؛ بیش از ۸ هزار و ۱۳۳ خانوار در شهرستان دزفول از خدمات کمیته امداد بهرهمند هستند.