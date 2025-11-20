پخش زنده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جاعلان ممکن است بر جزئیات مقررات مسلط باشند؛ بنابراین هرگونه تسهیل در وقوع جرم باید بهطور جدی پیشگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین همایش سراسری ارتقای شایستگیهای حرفهای رؤسای واحدهای ثبتی در خزر آباد ساری، با قدردانی از معاونت راهبردی برای برنامهریزی این رویداد، افزود: در سالهای اخیر با همراهی رؤسای واحدهای ثبتی، شاهد یک حرکت جهشی در تمامی بخشهای سازمان بودهایم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده، سازمان ثبت را دستگاهی پیشرو در مسیر تحول دانست و گفت: در چهار سال گذشته ۱۵۰ پروژه عمرانی در کشور اجرا شده و این رقم معادل نیمی از اماکن ثبتی احداثشده طی ۱۱۰ سال گذشته است.
بابایی در تشریح فعالیتهای حوزه هوشمندسازی، از تعریف هفت ابر پروژه خبر داد و افزود: چهار پروژه به مراحل آزمایشی رسیده و پروژههای دیگر نیز سال آینده رونمایی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه شناسایی نیروهای توانمند و جوان از اهداف سفرهای استانی بوده، گفت: رویکرد سازمان انتخاب مدیران از میان نیروهای متخصص داخلی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای قانون الزام و ضرورت تأمین نیروی انسانی نیز افزود: با افزایش وظایف واحدهای ثبتی و ورودی پروندهها، جذب نیرو برای اجرای این قانون ضروری است.
بابایی اجرای قانون الزام و راهاندازی سامانه ماده ۱۰ را چرخشی مهم در سازمان ثبت توصیف کرد و گفت: در این زمینه ۶۰ جلسه با حدود ۶۰۰ مصوبه داشتهایم. البته اجرای آزمایشی سامانه، خطراتی مانند ثبت ادعاهای واهی دارد که باید بهدقت کنترل شود.
وی با اشاره به اهمیت تبصره ۵ ماده ۱۰ افزود: برخی جاعلان ممکن است آشنایی لازم با جزئیات داشته باشند. کوچکترین تسهیل در وقوع جرم از سوی هر فرد اعم از نقشهبرداران و نمایندگان واحدها با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
بابایی در پایان بر ضرورت برنامهریزی برای بهبود معیشت کارکنان تأکید کرد و گفت: در ابتدای مسیر تحولات جدید هستیم و در سالهای آینده نوآوریهای بیشتری در حوزههای مختلف ارائه خواهد شد.