

به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه هم اندیشی با جمعی از مدیران و مسئولان قضایی، فرهنگی، نظامی و انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه برخی از مظاهر ناهنجاری به صورت سازمان یافته و هدفمند دنبال می‌شود، گفت: حفظ امنیت شهروندان، اولویت حاکمیت است و نمی‌توان اجازه داد با آدرس غلط به جامعه، نسبت به حرکت پیش رونده ولنگاری اجتماعی بی تفاوتی ایجاد شود.

طهماسبی ایجاد شادی و امید واقعی را در کاهش مشکلات اقتصادی و مهار تورم دانست و افزود: احساس آرامش مردم در کنترل بازار و حل دغدغه‌های معیشتی نهفته است.

وی با تأکید بر اینکه عمل به وظیفه در نظام اسلامی واجب قطعی است، اظهار داشت: نباید به بهانه کوتاهی برخی، از انجام مسئولیت شانه خالی کرد؛ جامعه متدین بلکه عموم مردم از ولنگاری ناراضی‌اند و نمی‌توان آرامش اکثریت را قربانی توهم اقلیت کرد.

طهماسبی با بیان اینکه هر صنف دارای مجوز موظف به رعایت قوانین عمومی است، گفت: بی تفاوتی نسبت به مظاهر بی حجابی یا هر جرم دیگر در محیط کار پذیرفته نیست و و احد صنفی باید پاسخگو باشد.