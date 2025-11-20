معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید محصول عسل در استان امسال نسبت به پارسال ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امین آقاشیری معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه سال‌های اخیر به علت خسارت‌های ناشی از باد و باران‌های تابستانی میزان عسل تولیدی در استان کاهش یافته بود افزود: امسال به دلیل نبودن چنین پدیده‌ای میزان تولید عسل در استان نسبت به پارسال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: کهگیلویه و بویراحمد استانی چهارفصل است و افزون بر داشتن مناطق ییلاقی و قشلاقی مناسب از پوشش گیاهی غنی نیز برخوردار است و بر همین اساس قابلیت‌های مطلوب برای تولید عسل دارد.

آقا شیری تاکید کرد: زنبورداران کهگیلویه و بویراحمد امسال با وجود خشکسالی هزار و ۷۰۴ تن عسل تولید و روانه بازار کردند این درحالی است که سال گذشته میزان تولید این محصول در استان یکهزار و ۳۸۹ تن عسل بود.

آقاشیری بیان کرد: براساس نتایج سرشماری زنبورستان‌های کهگیلویه و بویراحمد که به تازگی انجام شده ۲۰۹ هزار و ۲۴۱ کلینی زنبور در استان وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: براساس این سرشماری ۲ هزار و ۶۴ زنبوردار و ۵۴۰ نفر کارگر در استان مشغول پرورش زنبور عسل هستند.

وی تاکید کرد: بخشی از محصول عسل تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد مصرف داخلی دارد و بخشی هم به استان‌های مجاور به فروش می‌رسد.