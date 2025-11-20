شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:با توجه به کمبود بی سابقه آب در پشت سدهای تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب، این شرکت در ساعات ظهر روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۹ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب کنارگذر پاسداران، یوسف آباد، سیلاب قوشخانه، بهشتی و چهار راه عباسی تا پل توانیر میباشد؛ بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.