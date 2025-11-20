پخش زنده
شاعر خوزستانی در اولین جشنواره ملی شعر "هوای خانه" رتبه برگزیده شعر را کسب کرد و خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی شعر «هوای خانه» با محوریت پاسداشت مقام زن در جنگ دوازدهروزه و با موضوع مقاومت، حماسه و شهادت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار و از برگزیدگان تجلیل شد.
از میان آثار متعدد ارسالشده از دانشگاههای آزاد اسلامی سراسر کشور، ۱۲ اثر در قالبهای شعر نو، مثنوی و غزل انتخاب و آثار برگزیده معرفی شدند.
اختتامیه جشنواره ملی در هوای خانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکز برگزار شد.