به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی شعر «هوای خانه» با محوریت پاسداشت مقام زن در جنگ دوازده‌روزه و با موضوع مقاومت، حماسه و شهادت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار و از برگزیدگان تجلیل شد.

از میان آثار متعدد ارسال‌شده از دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور، ۱۲ اثر در قالب‌های شعر نو، مثنوی و غزل انتخاب و آثار برگزیده معرفی شدند.

اختتامیه جشنواره ملی در هوای خانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکز برگزار شد.