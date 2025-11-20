به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صبح امروز مراسم اهتزاز پرچم به نام مبارک حضرت زهرا (س) در ساختمان مرکزی دادگستری آذربایجان‌غربی برگزار شد.

دستگاه قضایی استان به نشانه عزای بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام ا... علیها سیاهپوش شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و مردم شهیدپرور و انقلابی ارومیه برگزار شد، پس از مداحی مداح اهل بیت عصمت و طهارت در سوگ دخت نبی مکرم اسلام (س)، بانگ لبیک یا فاطمه حاضرین، پرچم عزای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر فراز ساختمان مرکزی دادگستری استان به اهتزاز درآمد.