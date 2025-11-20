پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت:تدریس کردن نه تنها شغل حساس است بلکه ایفای نقش دراین حرفه کارهر کسی نیست.
سردار تقی نجمی در دوره دوروزه آموزشی مسیرمعلمی ویژه معلمان ناحیه یک ارومیه افزود:معلمان امروز نقش حیاتی درجامعه اسلامی بویژه درهوشیارکردن دانش آموزان نسبت توطئههای دشمنان دارند.
سجادصدیقی رئیس بسیج فرهنگیان کشور هم در حاشیه این دوره آموزشی گفت:معلمان دراین دوره هابا سرفصلهای کلیدی شامل معنا و ضرورت تحول، چیستی و چگونگی تربیت ونیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آشنا میشوند.