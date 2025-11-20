پخش زنده
شهید والامقام ۳۱ ساله، بر دستان مردم شهیدپرور لامرد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: پیکر مطهر این شهید گمنام ابتدا با حضور دانش آموزان و فرهنگیان در مدارس این شهرستان تشییع شد.
سرهنگ گله داریان افزود: سپس پیکر این شهید با حضور قشرهای مختلف مردم و مسوولان در بخشهای مرکزی لامرد، اشکنان، علامرودشت، چاهورز و خیرگو تشییع شد.
سرهنگ گله داریان گفت: پیکر شهید گمنام پس از لامرد برای تشییع به شهرستان خنج انتقال داده میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: این شهرستان ۲۳ شهید جاویدالاثر دارد، که ۱۸ شهید گمنام در هفت یادمان آرام گرفتهاند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.