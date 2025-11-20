پخش زنده
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور : این سازمان از هشت هزار و ۷۸۰ تشکل و تعاونی در سطح کشور با اعطای تسهیلات حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در سفر به سمیرم گفت: باید تلاش کنیم دسترنج بعد از تولید کشاورز را حفظ کنیم واسطهها را کاهش دهیم ظرفیت صنایع تبدیلی را بالا ببریم تا کشاورز تشویق به تولید بیشتر شود.
محمد رضا طلایی افزود: تعاونیها و تشکلها حمایت شوند و در همین زمینه برای راه اندازی کارخانه صنایع تبدیلی در شهر حنا تسهیلات با کارمزد پایین اعطا میشود.
وی گفت: حمایت بعد از تولید انتظار کشاورزان از سازمان تعاون است پس با حمایت از تعاونیها میتوان کشاورزان را هم حمایت کرد تا محصولات خود را بدون واسطه بفروشند.
مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور افزود: در کل کشور هشت هزار و ۷۸۰ تشکل و تعاونی داریم که این تشکلهای مردمی فعال را سازمان تعاون با اعطای تسهیلات حمایت میکند.
در شهرستان سمیرم ۲۳ تعاونی کشاورزی دامدار و روستایی عشایری وجود دارد.