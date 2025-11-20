پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: طرح فراز در ۴۰۰ هکتار از تاکستانهای این استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: ملایر قطب انگور بیش از ۶۰ درصد از سطح باغ انگور استان (۱۳ هزار هکتار از ۲۲ هزار هکتار باغ انگور استان) در ملایر واقع شده است.
او تصریح کرد: این پیشینه و نحوه توزیع آب و برنامهریزیها باعث شد تا ثبت جهانی ملایر انجام شود.
رییس سازمان جهادکشاورزی همدان با اشاره به کسب رتبه اول این سازمان در کشور گفت: این رتبه بر اساس ارزیابی عملکرد معاونتهای مختلف و بر اساس شاخصهایی همچون میزان ارتقای راندمان آبیاری (در حوزه آب و خاک) و عملکرد هر یک از معاونتها در حوزه زراعت به دست آمده است.
بهراملو ادامه داد: استان همدان طی ۲ سال متوالی رتبه نخست در شناسایی و معرفی نمونههای ملی کشاورزی را به دست آورده است.
او بیان کرد: استان همدان در مجموع ۸۰ هزار هکتار باغ دارد که ۲۴ هزار هکتار آن متعلق به ملایر است.
در روش سنتی، هر بوته در هر دوره آبیاری حدود ۲۵۰ لیتر آب دریافت میکند (در ۱۰ دوره، در مجموع سه هزارو۶۰۰ متر مکعب در هکتار)
با اجرای طرح فراز و آبیاری قطرهای، پیشبینی میشود که با نصف شدن مصرف آب، بهرهوری چهار برابر شود.
همچنین از ۴۰۰ هکتار ۲۵۰ هکتار طرح فراز در شهرستان ملایر اجرا شده است.