

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز علی اکبرپور نماینده وزن منهای ۸۵ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو مردان کشورمان، در سومین مبارزه به مصاف «ابو الرقاعب» نماینده کشور اردن رفت و با نتیجه ۸ بر صفر برنده از تاتامی A خارج شد.

اکبرپور در نخستین دیدار خود به مصاف «رامشد عبدالله» از تاجیکستان رفت. این مبارزه در نهایت با ضربه فنی (سابمیشن) به سود جوجیتسوکار تاجیکستان خاتمه یافت.

وی در دومین مبارزه خود، محمد رضا عطایی از کشور افغانستان را با نتیجه سابمیشن (ضربه فنی) شکست داد.

در ادامه رقابت‌های امروز، هستی حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرد. حمودی در دومین مبارزه نیز مقابل نماینده قزاقستان شکست خورده بود.

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.