وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درپی ناهنجاری صورت گرفته در هفته مد و دیزاین دانشگاه تهران به مجلس فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پی حواشی و هنجارشکنی‌های صورت‌گرفته در رویداد «هفته مد و دیزاین» در دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران، مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با ثبت سؤال در سامانه مجلس، وزیر علوم را برای پاسخگویی به مجلس فراخواند.

تشکل‌های دانشجویان دانشگاه تهران نیز با انتقاد از برگزاری هفته مد و دیزاین در دانشکدگان هنر‌های زیبا، این رویداد را مغایر با شأن دانشگاه و فضای معنوی ایام فاطمیه خواندند و خواستار شفافیت در بررسی مسئولان و جلوگیری از تکرار چنین برنامه‌هایی شدند.

وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم هم در واکنش به حواشی جشنواره دیزاین دانشگاه تهران گفت: آنچه در دانشگاه تهران رخ داده، در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نبوده است. دانشگاه آداب اجتماعی خاص خود را دارد. باید میان پویایی دانشگاه و رعایت آداب دانشگاهی، تعادل لازم برقرار شود.