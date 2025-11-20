به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران بالای ۱۸سال که از ۲۷ آبان‌ماه به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

‌این رقابت‌ها با حضور ۲۰ تیم و ۷۳ ورزشکار از ۱۷ استان و ۲ منطقه آزاد در ۱۸ میدان به‌صورت استروک‌پلی و مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی (R&A) و مقررات محلی برگزار شد و در پایان نفرات برتر بخش انفرادی و تیمی به شرح زیر معرفی شدند:

نتایج انفرادی:

نفر اول: فرشاد رستمی از استان لرستان با ۷۸ ضربه (پلی‌آف)

نفر دوم: فهد دریس از هیات گلف منطقه آزاد اروند با ۷۸ ضربه (پلی‌آف)

نفر سوم: بابک قنبری از استان خوزستان با ۷۹ ضربه

نتایج تیمی:

تیم اول: هیات گلف استان لرستان با ۲۴۰ ضربه

تیم دوم: هیات گلف منطقه آزاد اروند با ۲۴۲ ضربه (پلی‌آف)

تیم سوم: هیات گلف استان خوزستان با ۲۴۲ ضربه (پلی‌آف)

گفتنی است کاپ اخلاق این دوره از رقابت‌ها نیز به منطقه آزاد ارس تعلق گرفت.

در پایان مراسم اختتامیه، مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون از زحمات کادر فنی مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران بالای ۱۸ سال به ویژه زحمات مصطفی شهرکی مسئول کمیته فنی مسابقات و اسماعیل فریدونی عضو کمیته فنی قدردانی ویژه کرد.