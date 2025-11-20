به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، عملیات ساخت مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی یاس کرمان به همت انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان سال ۱۳۹۸ با ۱۵۰۰ مترمربع زیربنا آغاز شد وبرای ساخت آن ۴۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس کرمان ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد و در حال حاضر ۷ هزار بیمار زیر پوشش آن قرار دارند.

این انجمن، احداث ۸ ساختمان درمانی و تشخیصی را نیز در دستور کار خود قرار داده که علاوه بر مرکز تخصصی رادیوتراپی آنکولوژی یاس کرمان که امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت، هفت سایت دیگر نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسند.

این مرکز مختص بیماران مبتلا به سرطان بوده و استان‌های جنوب شرق را نیز پوشش می‌دهد.