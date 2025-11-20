پخش زنده
در مراسمی سالروز شهادت جمعی از اهالی روستای گرده در سال ۵۹ به دست ضد انقلاب در میاندوآب گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آبان ماه سال ۱۳۵۹ یادآور یکی از تلخترین و ماندگارترین حوادث تاریخ مردم مظلوم روستای گرده رش میاندوآب بود .روزی که عوامل ضدانقلاب با حمله ناجوانمردانه تعدادی از اهالی بی دفاع این روستا را به شهادت رساند .
امروز در گرامیداشت یادواره شهدای گرده رش یاد و خاطره آن عزیزان گرامی داشته شد .
هدف کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی انتقال مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه از خود گذشتگی به نسلهای امروزی و آینده است .
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میاندوآب نیز در این یادواره با اشاره به سالروز شهادت جمعی از اهالی روستا گفت: این واقعه صحنه دردناکی و، اما مقاومتی پر از افتخار مردان غیور منطقه است
سرهنگ پاسدار پیری افزود: مردمانی که باوجود تهدیدها و فشارها در مسیر دفاع از امنیت و ارزشهای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.
تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و مداحی بخش دیگری از برنامههای گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان بود .
در کنار این یادواره نمایشگاهی از عکسها، خاطرات، وصیت نامهها و یادگارهای شهدای این منطقه نیز برگزار شد.