پیست اسکی کاکان عامل توسعه اقتصادی و گردشگری
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیست اسکی کاکان با حمایت فدراسیون اسکی و بخش خصوصی میتواند این منطقه را به قطب گردشگری و ورزشهای زمستانی تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، استاندار در دیدار با بهرام ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی، بر لزوم فراهم آوردن زمینههای لازم برای توسعه ورزشهای زمستانی در این استان تأکید و گفن: پیست اسکی کاکان عاملی برای توسعه اقتصادی و گردشگری در منطقه است که نیازمند توسعه زیرساختها است.
یدالله رحمانی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و انسانی استان، اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد در کنار ظرفیتهای طبیعی و خدادادی، مهمترین ظرفیت آن نیروی انسانی از جمله جامعه ورزشی آن است.
رحمانی تصریح کرد: استان علاوه بر نیروی جوان و استعدادهای ورزشی، دارای اقلیم، آب و هوای مناسب و شرایط جغرافیایی خوبی است.
استاندار با بیان این که تلاش و برنامهریزی برای عملکرد بهتر در حوزه ورزش، به ویژه اسکی، با کمک بخش خصوصی و حمایت فدراسیون اسکی ضروری است، تأکید کرد: میتوان این منطقه را به یکی از مناطق بزرگ گردشگری، تفریحی و ورزشهای زمستانی معرفی کرد.
رحمانی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای پیست اسکی کاکان در سال گذشته، ادامه داد: طی سال گذشته به دلیل شرایط جوی، میدان اسکی که یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری و ورزشی این استان بوده، رونق خود را از دست داده است.
وی افزود: انتظار میرود فدراسیون اسکی کشور نیز در این زمینه زیرساختهای لازم برای توسعه این منطقه را فراهم کرد.
استاندار، توجه ویژه به حوزه ورزش و جامعه ورزشی استان را ضروری دانست و گفت: استعدادهای خوبی در این خطه وجود دارد و در این حوزه علاوه بر توسعه ورزش حرفهای، مسئله کارآفرینی هم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی با اشاره به سابقه درخشان ورزشی استان، تصریح کرد: در یک دهه گذشته تاکنون جوانان و نوجوانان ورزشکار ما در سطح اول کشور حضوری فعال داشتهاند و این موضوع در همه رشتههای ورزشی مصداق دارد و باید حمایت شوند.
وی با اشاره به برنامههای آتی، اظهار داشت: در سفرهای مسئولان حوزه ورزش کشور، عمدتاً طرح هایی که قبلاً تعریف شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند تا مراحل آنها طی شود و بنا شد که بر طرح هایی تمرکز کنیم که هم اثرگذاری بیشتری دارند و هم پاسخگوی خواسته اصلی جامعه ورزش استان باشد.
پیست کاکان که در سال ۱۳۷۳ با نصب یک دستگاه بالابر افتتاح شد و سپس امکانات آن با سه تله اسکی شامل یک دستگاه بالابر به منظور استفاده افراد مبتدی و ۲ دستگاه بالابر اسکی بازان حرفهای افزایش یافته ظرفیتی برای گرمابخشیدن به گردشگری در روزهای سرد و برفی کهگیلویه و بویراحمد است.
این پیست که به طول ۶۰۰ متر در جاده ارتباطی یاسوج - اقلید در منطقه سردسیری کاکان شهرستان بویراحمد قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲ هزار و ۶۰۰ متر است.