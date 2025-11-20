نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، در چهاردهمین یادواره شهدای شهر گز، مردم را اصلی ترین پشنوانه نظام دانست و گفت: امروز به نظر می‌رسد با این فضاسازی دشمن، برگزاری یادواره از بزرگترین کارهایی است که می‌توان انجام داد و با جنگ ترکیبی دشمن مقابله کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسینعلی حاجی دلیگانی ادامه داد: اصل پیام یادواره شهدا این است که چراغ راه مستقیم را گم نکنیم. ما باید ببینیم جنگ امروز که دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه انجام می‌دهد، جنگ مبانی، جنگ دروغ‌ها، جنگ ناامیدی و شایعات است.

وی افزود: برگزاری یادواره شهدا به ما یادآوری می‌کند که دشمن بعد از جنگ دوازده روزه با توسل به جنگ نرم به جنگ ما آمده است و عملیات روانی و جنگ تفرقه را در دستور کار خود قرار داده است.

حاجی دلیگانی بر لزوم آگاهی مردم و اعتماد به مسئولین تأکید کرد و گفت: باید بهانه به دشمن ندهیم.

گز برخوار ۱۴۴ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است