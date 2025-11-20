صدور کارت شهروندی واحد برای کل مناطق آزاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور کارت شهروندی واحد برای کل مناطق آزاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سید علی مدنی زاده در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس گفت:توسعه و تحول اقتصادی کشور از تحول مناطق آزاد شروع میشود. برای اصلاح حکمرانی اقتصادی باید قانون مناطق آزاد اصلاح شود و به دنبال اصلاح قوانین منطقه آزاد هستیم.
وی افزود:به دنبال گسترش آزادیهای تجاری و لغو محدودیتها در مناطق آزاد هستیم.
وی گفت:طرح تحول مناطق آزاد با سیاست ایجاد تمرکز و تخصصی سازی فعالیتهای هر یک از مناطق تهیه و از استان آذربایجان شرقی اجرایی خواهد شد.
مدنی زاده گفت: تاسیس بانک مستقل ویژه مناطق را پیگیری میکنیم و برای منطقه آزاد ارس بانک معین تعیین میکنیم.
وی افزود:تاسیس اتاق بازرگانی مستقل منطقه آزاد ارس را پیگیری میکنیم و تمام بخشنامههای محدود کننده تجارت آزاد در منطقه آزاد را لغو میکنیم.
مدنی زاده گفت:ستاد توسعه مناطق آزاد را در وزارت اقتصاد راهاندازی کردیم و منطقه آزاد ارس به عنوان پایلوت این برنامه معین شده است.
وی همچنین از تقسیط حداکثری مالیاتی برای کاش فشار به فعالان اقتصادی ،صدور کارت شهروندی واحد برای کل مناطق آزاد و پیگیری حذف قیمتگذاریها در مناطق آزاد خبر داد.
مدنی زاده گفت:بسیاری از قوانین دستوپا گیر را بخشنامههای وزارت اقتصاد برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به دنبال رفع موانع و محدودیتها هستیم. فعالان اقتصادی از وزارت اقتصاد مطالبهگری کنند.
وی افزود: کانال ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد ایجاد میشود پس فعالان اقتصادی پای کار بیایند. تمام ظرفیت ها را برای توسعه سرمایه گذاریها بسیج کردهایم.