همزمان با شیوع بیماری‌های تنفسی و عفونی در انگلیس و افزایش شمار بیماران منتظر درمان و تداوم بحران در سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور، صحن مجلس انگلیس به صحنه رویارویی نمایندگان و دولت مبدل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزی جنجالی در نشست دولت و مجلس انگلیس رقم خورد، به ویژه هنگامیکه وعده‌های محقق نشده دولت باز هم تکرار شد.

استارمر نخست وزیر انگلیس در واکنش به اعتراض نمایندگان در مجلس گفت: ما بر کاهش شمار بیماران منتظر در مان متمرکز می‌شوید، بدهی‌های دولت را کم می‌کنیم و هزینه زندگی را برای مردم، کاهش می‌دهیم.

این در حالی است که تازه‌ترین گزارش کمیته حسابرسی عمومی مجلس انگلیس اعلام کرد دولت خلاف وعده‌هایی که داده بود، نتوانسته است از شمار بیماران منتظر درمان بکاهد. براساس گزارش این کمیته فقط در یک ماه ۱۹۲ هزار بیمار دستکم یک سال برای درمان معطل بودند و ۲۲ درصد از بیماران برای انجام یک آزمایش، بیش از ۶ هفته منتظر ماندند. وعده‌های محقق نشده دولت واکنش رهبران احزاب را در پی داشت.

کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار و رئیس دولت سایه، حزب حاکم را درهم شکسته و ناکارآمد توصیف کرد و افزود: تورم از زمان روی کار آمدن این حزب (کارگر) تقریبا دو برابر شده و سیاست‌های این دولت، زندگی را برای مردم دشوارتر کرده است.

نخست وزیر از حزب کارگر انگلیس، به جای پاسخگویی به عملکرد دولتش، ترجیح داد خود را میراث دار عملکرد نادرست و بحران‌های دولت قبل از حزب محافظه کار معرفی کند که تا تیر ماه پارسال به مدت ۱۴ سال قدرت را در این کشور در دست داشت.

استارمر خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آنان (حزب محافظه کار) صف انتظار بیماران را به بالاترین نصاب در این کشور رساندند، تقریبا یک میلیون کودک دیگر را به زیر خط فقر رساندند، خدمات عمومی را کم کردند و ما داریم آن روند را اصلاح می‌کنیم.

براساس گزارش کمیته حساب رسی‌های عمومی در مجلس انگلیس بیماران هنوز باید برای مراقبت‌های بیمارستانی غیر فوری مثلا برای عکسبرداری با اشعه ایکس یا اسکن، گاهی بیش از یک سال منتظر بمانند.

این در حالی است که بر اساس گزارش مجلس هم اکنون حدود ۷.۴ میلیون بیمار در فهرست انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند.

در آستانه ارائه لایحه بودجه دولت انگلیس، اخبار درز کرده از کاهش بیشتر بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و افزایش مالیات‌ها حکایت دارد که بی شک نارضایتی‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت.