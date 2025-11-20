





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی فسا از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر نگهداری موتورسیکلت فاقد مجوز در منزل فردی از اهالی محل، ماموران پاسگاه قره بلاغ بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس در بازرسی از منزل مورد نظر، یک دستگاه موتورسیکلت cc ۱۰۰۰ فاقد مجوز به ارزش ۷ میلیارد ریال را کشف کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: یک نفر در این رابطه با پرونده متشکله روانه مرجع قضایی و موتورسیکلت توقیفی نیز برای تعیین تکلیف، به انبار ستاد تملیکی استان تحویل شد.