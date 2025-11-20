رییس جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با بهره‌برداری از واحد ۵۰۰ قطعه‌ای پرورش شترمرغ گوشتی در این استان ظرفیت تولید سالانه این محصول از ۵۵ تن در سال به ۱۰۰ تن افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی لویه و بویراحمد ، رضا فرازی رییس جهادکشاورزی استان با اشاره به وجود ۶ واحد پرورش شتر مرغ در استان گفت: از این تعداد تنها سه واحد با ظرفیت هزار و ۱۰۰ قطع و تولید سالانه بیش از ۶۴ تن گوشت فعال است.

فرازی به پیشرفت ۸۰ درصدی طرح ۵۰۰ قطعه‌ای پرورش شترمرغ گوشتی در استان اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گوشت افق‌های جدیدی برای اقتصاد منطقه و ایجاد صنایع وابسته در استان خواهد بود.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومانی در این طرح، آن را گامی مؤثر در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جمعیت روستایی عنوان کرد.

فرازی ادامه داد: این واحد در مرحله نخست، امکان ایجاد اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر را فراهم می‌آورد و با داشتن قابلیت توسعه تا ظرفیت ۲ هزار قطعه، ظرفیت‌های اقتصادی استان را توسعه خواهد داد.

وی نبود کشتارگاه، کمبود نقدینی، صنایع تبدیلی و فرآوری و بازار فروش در سطح استان را از مهمترین چالش‌های پرورش شترمرغ در سطح استان اعلام کرد.

فرازی تعداد واحد‌های پرورش دام سبک و سنگین در استان را ۳۴۹ واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷۰ طرح فعال، ۳۵ طرح نیمه فعال و مابقی راکد هستند.

رئیس جهادکشاورزی استان تعداد واحد‌های پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار را نیز ۱۶۴ واحد دانست و افزود: از این تعداد ۱۳۸ واحد فعال هستند.