برنامه محله لر به مسائل و مشکلات اهالی فلکه زنجیرارومیه اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فلکه زنجیرارومیه؛ جایی که نبودِ شبکه فاضلاب شهری، هر باران را به کابوس اهالی تبدیل میکند.
چاههای لبریز، بوی نامطبوع و گلایههایی که سالهاست شنیده میشود، اما هنوز جواب روشنی ندارد.
در دل کوچههای قدیمی خیابان شهیدان یوسفی قدم میزنیم؛ آسفالتهای ترکخورده، پیادهروهای نیمهکاره و بوستانی که سرویس بهداشتی ندارد، تصویری آشنا برای ساکنان این محله است.
امروز، کنار مردم و مسئولان، نقطهبهنقطهی محله را بررسی کردیم؛ از چاههای فاضلاب تا باغ کودک؛ امید اهالی این است که این بار حرفها فقط شنیده نشود؛ بلکه به نتیجه برسد.
