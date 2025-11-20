به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فلکه زنجیرارومیه؛ جایی که نبودِ شبکه فاضلاب شهری، هر باران را به کابوس اهالی تبدیل می‌کند.

چاه‌های لبریز، بوی نامطبوع و گلایه‌هایی که سال‌هاست شنیده می‌شود، اما هنوز جواب روشنی ندارد.

در دل کوچه‌های قدیمی خیابان شهیدان یوسفی قدم می‌زنیم؛ آسفالت‌های ترک‌خورده، پیاده‌رو‌های نیمه‌کاره و بوستانی که سرویس بهداشتی ندارد، تصویری آشنا برای ساکنان این محله است.

امروز، کنار مردم و مسئولان، نقطه‌به‌نقطه‌ی محله را بررسی کردیم؛ از چاه‌های فاضلاب تا باغ کودک؛ امید اهالی این است که این بار حرف‌ها فقط شنیده نشود؛ بلکه به نتیجه برسد.

