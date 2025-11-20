پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: باتوجه به نقش حیاتی تامین برق پایدار در خوزستان، عبور موفق از اوج بار تابستان بدون همراهی دستگاهها و نهادهای اجرایی امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با تاکید بر نقش حیاتی تامین برق پایدار در اقلیم گرم خوزستان، اظهار داشت: عبور موفق از پیک بار تابستان بدون همراهی دستگاهها و نهادهای اجرایی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی خاص اهواز افزود: در این شهر، برق تنها یک خدمت رفاهی نیست بلکه نقشی حیاتی در تامین سلامت و آسایش مردم ایفا میکند. در روزهایی که دمای هوا بهشدت افزایش مییابد، پایداری شبکه برق اهمیتی حیاتی پیدا میکند و باید با برنامهریزی دقیق مدیریت شود.
فراتی با بیان اینکه اهواز با وجود قرار داشتن در رتبه پنجم جمعیت، دومین کلانشهر کشور از نظر مصرف برق پس از تهران است، تصریح کرد: میزان مصرف برق در محدوده زیر پوشش شرکت توزیع اهواز بیش از یک و نیم برابر کلانشهر مشهد است و این موضوع ضرورت مدیریت مصرف را افزایش میدهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: پیک مصرف برق در این کلانشهر حدود ۳۵۰۰ مگاوات و در سطح استان خوزستان بیش از ۱۱ هزار مگاوات است. در بسیاری از روزهای گرم سال، پیک مصرف در اهواز بهصورت ۲۴ ساعته ادامه دارد که فشار و هزینه قابل توجهی بر شبکه توزیع وارد میکند.
وی با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری گسترده در بخشهای تولید، انتقال و توزیع برای پاسخگویی به این میزان مصرف اظهار کرد: مدیریت مصرف یکی از مهمترین راهکارهای تأمین برق مطمئن و حفظ پایداری شبکه در زمان اوج بار است.
فراتی همچنین با اشاره به برنامههای وزارت نیرو در حوزه توسعه تولید و مدیریت مصرف تصریح کرد: پایداری شبکه برق بدون همکاری مشترکان، صنایع و دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست. همراهی دستگاهها و نهادها در تابستان امسال نقش مهمی در جلوگیری از بروز بحران و حفظ پایداری شبکه داشت.
وی از دستگاهها و صنایع خواست در کنار رعایت الگوی مصرف، به سمت استفاده از دیزلژنراتورها، سامانههای خورشیدی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنند تا شبکه توزیع بتواند با پایداری بیشتری خدماترسانی کند.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر، تندیس و هدایای یادبود از ۱۲ دستگاه اجرایی، صنعتی و خدماتی که همکاری موثری در اجرای برنامههای مدیریت پیک بار داشتند، تجلیل شد.
این آیین با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف، توسعه همکاری دستگاهها و ارتقای بهرهوری انرژی در کلانشهر اهواز برگزار شد.