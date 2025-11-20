آشنایی دانشآموزان یزدی با طرح میراثبانان کوچک در بافت تاریخی
طرح میراثبانان کوچک با هدف آشنایی عملی ۳۰۰۰ دانشآموز مقطع دبستان و متوسطه اول با میراث فرهنگی تاریخی یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد،
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: طرح میراثبانان کوچک با هدف آشنایی عملی ۳۰۰۰ دانشآموز مقطع دبستان و متوسطه اول با میراث فرهنگی تاریخی و تقویت حس مسئولیتپذیری در قالب بافت تاریخی یزد، تا اواخر آذرماه جاری در حال اجراست.
علیرضا ثواچه افزود: در مرحله نخست، دانشآموزان به فعالیت عملی و خلاقانه رنگآمیزی سفال میپردازند، سپس به صورت گروهی و با همراهی مربیان، بازدیدی آموزشی از برخی از مکانهای تاریخی و مذهبی خواهند داشت.
ثواچه بیان کرد: مربیان مجرب در طول این بازدید، اطلاعات کاملی دربارهی پیشینه بناهای تاریخی، مفاهیم خانه و خانواده در بستر فرهنگ بومی و همچنین ضرورت احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی در اختیار دانشآموزان قرار میدهند.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: هدف نهایی این است که نسل نوجوان بتوانند به صورت ملموس با میراث فرهنگی شهر خود ارتباط برقرار کرده و علاقهی بیشتری برای حفاظت از آن پیدا کنند.